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رسميًا.. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من جنوده في شمال غزة

07:11 ص الثلاثاء 03 يونيو 2025

الجيش الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الجيش الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء رسميا، مقتل 3 جنود في الحدث الأمني في جباليا شمال قطاع غزة.

كانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، أعلنت في وقت سابق، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال من المسافة صفر ويوقعون جنود العدو بين قتيل وجريح شرق مخيم جباليا شمال القطاع والاشتباكات ما زالت مستمرة، بحسب روسيا اليوم.

وبحسب الإعلام العبري فإن القوة المستهدفة في جباليا قوامها 20 ضابطا وجنديا من اللواء التاسع معظمهم قتلوا وأصيبوا في الحدث.

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الجيش الاسرائيلي مقتل 3 من جنود الجيش الإسرائيلي جباليا شمال قطاع غزة
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