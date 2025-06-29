البث الإسرائيلية: الجيش سيطر على 65% من مساحة غزة

وكالات

قالت هيئة البث العبرية، الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيطر على 65% من مساحة غزة ومحاولة السيطرة على 75% كما أرادت القيادة السياسية قد تشكل خطرا على الأسرى.

وأشارت البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلم القيادة السياسية أنه ينبغي التوجه لإنهاء الحرب وتحديد الخطوات المقبلة، موضحة أن الجيش يرى إما إخلاء كل سكان غزة من الشمال للجنوب أو بناء مراكز توزيع في الشمال لسلب سيطرة حماس على السكان.

وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع القيادة الأمنية والسياسية في إسرائيل، الأحد، إنه "فُتحت أمامنا نوافذ لفرص عدة لكن علينا أولا إعادة الأسرى وهزيمة حماس".

وأشارت القناة 12 العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعارض احتلال غزة بالكامل ويوصي بإبرام صفقة تبادل، مؤكدة أن قيادة الجيش وفي مقدمتها رئيس الأركان إيال زامير تطالب القيادة السياسية بتحديد الخطوات المقبلة بغزة.

وذكرت القناة 13 العبرية نقلا عن مسؤولين عسكريين، مساء السبت، أن من المتوقع إجراء مناقشة أمنية في القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وفريق من الوزراء غدا الأحد.

وأشار المسؤولون العسكريون، إلى أن المناقشة ستتناول استمرار عملية "عربات جدعون" في غزة، موضحين أن الرسالة التي نُقلت إلى المستوى السياسي تفيد بأن المناورة البرية في القطاع تقترب من الانتهاء ولم يعد هناك أهداف برية ذات أهمية يمكن الوصول إليها دون تعريض حياة الأسرى للخطر.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تقدم الإدارة الأمريكية خطة لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يعتقد أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار خلال أسبوع.