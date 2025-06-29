بسبب المخدرات.. السعودية تنفذ حكم القتل تعزيرا بحق ثلاثة مصريين

وكالات

نفذت وزارة الداخلية السعودية، أمس السبت، حكم القتل تعزيرًا بحق أربعة أشخاص في منطقة تبوك، بينهم ثلاثة مصريين، بعد إدانتهم بتهريب مواد مخدرة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن كلاً من سعيد سليمان صالح دخيل، وأحمد غريب سليمان محمد، وخالد صالح سالم وجميعهم يحملون الجنسية المصرية، تورطوا في تهريب أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر إلى داخل المملكة، بالتعاون مع عواد بن مسلم بن سليمان الذيباني، سعودي الجنسية، الذي استلم الكمية المهربة.

وقد تم القبض على الجناة من قبل الجهات الأمنية، وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وأحيلوا إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمًا بثبوت ما نُسب إليهم، وقضت بقتلهم تعزيرًا. وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذه وفق ما تقرر شرعًا.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيانها، حرص حكومة المملكة على حماية المجتمع من خطر المخدرات، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق من يثبت تورطه في تهريبها أو ترويجها، لما تمثله من تهديد لحياة الأفراد وفساد للمجتمع، محذرة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل هذه الجرائم بأن العقوبة الشرعية ستكون في انتظاره.