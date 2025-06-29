اخلوا فورا.. الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة



وكالات

أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد، تحذيرا إلى سكان عدة مناطق في غزة، دعاهم إلى إخلائها والتوجه جنوبا إلى منطقة المواصي.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي ادرعي في بيان اليوم الأحد: "تحذير الى كل المتواجدين في منطقة مدينة غزة وجباليا وفي أحياء الزيتون الشرقي، البلدة القديمة، التركمان، اجديدة، التفاح، الدرج، الصبرة، جباليا البلد، جباليا النزله، معسكر جباليا، الروضة، النهضة، الزهور، النور، السلام وتل الزعتر، من أجل أمنكم، اخلوا فورا جنوبا إلى منطقة المواصي".

وأضاف أن جيش الدفاع يعمل بقوة شديدة جدا في هذه المناطق وهذه الأعمال العسكرية سوف تتصاعد، وستشتد وستمتد غربا إلى مركز المدينة لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "حماس تضركم وتجلب لكم الكارثة، والعودة إلى مناطق القتال الخطيرة تشكل خطرا على حياتكم".

ويواصل الجيش الإسرائيلي، إجبار آلاف الفلسطينيين في العديد من المناطق من قطاع غزة على النزوح قسرا إلى مناطق أخرى، وسط مواصلته الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023.