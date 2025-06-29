المركز الأمريكي للأعاصير يحذر من عاصفة مدارية على‭ ‬ساحل خليج المكسيك



وكالات

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن من المتوقع أن تشتد قوة المنخفض المداري الثاني في خليج كامبيتشي بالمكسيك ليتحول إلى عاصفة مدارية قبل أن يصل إلى اليابسة على ساحل خليج المكسيك مساء اليوم الأحد.

وأضاف المركز في النشرة التحذيرية الصادرة مساء يوم السبت: "من المتوقع، حسب المسار الحالي، أن يصل المنخفض إلى اليابسة على الساحل المكسيكي مساء الأحد، ثم يتحرك إلى داخل البلاد يوم الإثنين".

ويتمركز المنخفض حاليا على بعد حوالي 160 كيلومترا شمال شرقي مدينة فيراكروز ويتحرك باتجاه الشمال الغربي عبر خليج كامبيتشي، وفقا للغد.

وتم إصدار تحذير من عاصفة مدارية على طول ساحل خليج المكسيك من مدينة بوكا دي كاتان جنوبا حتى مدينة تيكولوتلا.

وأضاف المركز أن من المتوقع أن تتسبب العاصفة في هطول أمطار تتراوح بين 3 إلى 6 بوصات (76.2 إلى 152.4 ملم)، وقد تصل في أقصاها إلى 10 بوصات (254 ملم) في ولايات فيراكروز وسان لويس بوتوسي وتاماوليباس.

وجاء في النشرة أيضًا: "قد تتسبب هذه الأمطار في حدوث سيول وفيضانات في المناطق الحضرية".