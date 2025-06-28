الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ حوثي دون إصابات



تل أبيب- (د ب أ)

اعترضت قوات الدفاع الإسرائيلية صباح اليوم السبت صاروخا قادما من اليمن، فيما تم إطلاق صافرات الإنذار عبر المناطق الساحلية الإسرائيلية الجنوبية، ومنها بئر شيفا ومنطقة البحر الميت وأراد وديمونة.

ونقل موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على الإنترنت(واي نت) عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إنه" فور اكتشاف عملية إطلاق الصاروخ، قامت أنظمة الدفاع بالعمل على اعتراض التهديد".



وبعد دقائق قليلة تم إطلاق صافرات الإنذار، وأعلنت قيادة الجبهة الداخلية:" أن الحادث انتهى" وقالت خدمة الطوارئ الوطنية الإسرائيلية إنه لم تحدث إصابات ولم يتم تسجيل أى آثار للحادث.