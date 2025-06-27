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ترامب: اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة الأسبوع المقبل

11:43 م الجمعة 27 يونيو 2025

الاحتلال يستمر في غاراته على غزة

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بات قريبا، وقد نتوصل إليه الأسبوع المقبل.

وأضاف أن الناس يموتون في غزة، ولا أحد يقدم المساعدة لسكان القطاع بينما نفعل نحن ذلك.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر قولها، إن هناك ضغوط من الوسطاء للدفع نحو مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس قريبا.

وأضافت المصادر أن الخلاف بين إسرائيل وحماس لا يزال بشأن مسألة وقف الحرب.

وقال مصدر إسرائيلي، إن تل أبيب مستعدة للمفاوضات غير المباشرة في إطار مقترح ويتكوف قبل إرسال وفد إلى القاهرة.

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اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس الناس يموتون في غزة
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