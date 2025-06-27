وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه أنقذه من "موت شنيع ومشين"، بعدما منع إسرائيل والجيش الأمريكي من اغتياله، على حد قوله.

وأوضح ترامب أنه كان يدرس رفع العقوبات المفروضة على إيران خلال الأيام الماضية، بهدف منح طهران فرصة للتعافي الاقتصادي بشكل كامل وسريع، لكنه تراجع عن تلك الخطط عقب تصريحات خامنئي التي أعلن فيها "النصر" على إسرائيل، وأكد خلالها أنه لن يستسلم للولايات المتحدة.

وكتب ترامب: "خلال الأيام القليلة الماضية، كنت أعمل على إمكانية رفع العقوبات، وأمور أخرى، مما كان سيمنح إيران فرصة أفضل بكثير للتعافي الكامل والسريع والشامل – العقوبات مؤلمة! ولكن بدلًا من ذلك، تلقيت بيانًا مليئًا بالغضب والكراهية والاشمئزاز، فتوقفت فورًا عن العمل على تخفيف العقوبات، وما إلى ذلك".

وزعم ترامب أنه حال دون تنفيذ إسرائيل أو الجيش الأمريكي لعملية اغتيال خامنئي، قائلًا: "كنت أعرف تمامًا مكان تواجده، ولم أسمح لإسرائيل، أو للقوات المسلحة الأمريكية، الأعظم والأقوى في العالم، بإنهاء حياته. لقد أنقذته من موت شنيع ومشين".