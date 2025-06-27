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مقتل مصري طعنًا في نيويورك دفاعًا عن نجله خلال مشاجرة

10:31 م الجمعة 27 يونيو 2025

شرطة نيويورك

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وكالات

لقي مواطن مصري مقيم في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية مصرعه طعنًا بالسكين، أثناء محاولته الدفاع عن نجله خلال مشاجرة مع أحد الزبائن داخل مغسلة.

وذكرت تقارير أمريكية أن الواقعة وقعت في حي برايتون بيتش بمنطقة بروكلين في نيويورك، حيث لقي المواطن المصري وليد نور الدين مصرعه، فيما أصيب نجله بجرح استلزم 17 غرزة، وذلك إثر مشاجرة عنيفة داخل مغسلة.

وبدأت المشادة الكلامية بين نجل الضحية وأحد الزبائن، قبل أن يتدخل الأب للدفاع عن ابنه، ليتطور الاشتباك ويقوم المهاجم بطعن الأب ما أدى إلى وفاته.

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