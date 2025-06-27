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ترامب يتحدث عن توقيع اتفاق مع الصين

10:51 ص الجمعة 27 يونيو 2025

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واشنطن- (د ب أ)

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الصين، دون تقديم تفاصيل.

وقال الرئيس الجمهوري خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى:"لقد وقعنا مع الصين أمس".

وأشار الرئيس أيضا إلى أنه قد يكون هناك "ربما" اتفاق "كبير جدا" مع الهند.

ومنذ أن أطلق ترامب حربا تجارية في فبراير/شباط مع بكين، انخرط أكبر اقتصادين في العالم في معركة تعريفات متبادلة أثارت قلق الأسواق العالمية.

وفي أبريل، رفع ترامب التعريفات الجمركية على السلع القادمة من الصين لتصل إلى 145%.

وكانت هناك بوادر انفراجه قبل أسابيع. ووفقا لتصريحات ترامب في وقت سابق من هذا الشهر، اتفقت الدولتان من حيث المبدأ على تخفيض القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة. كما تحدث عن اتفاق في النزاع حول التعريفات الجمركية.

ولم يصدر على الفور تعليق من الجانب الصيني بشأن الاتفاق المزعوم.

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