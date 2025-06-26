جروسي: إيران تمتلك يورانيوم مخصب يكفي لصنع 12 قنبلة نووية

وكالات

قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، الخميس، إن إيران تمتلك من اليورانيوم المخصب ما يكفي لصنع 12 قنبلة نووية، غير أنها لم تقم بتجميع أيّ منها.

وأكد جروسي في تصريحات لـ"راديو فرنسا"، أن المنشآت النووية الإيرانية تضررت بشكل كبير بسبب الهجوم الأمريكي بيد أنها لا تزال تعمل، موضحا أنه "من غير الدقيق الادعاء بأنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني".

وأشار جروسي، إلى أن أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو الإيرانية تم إيقافها، لافتا إلى أن هناك توترات متصاعدة مع طهران.

وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس صياغة الدستور في إيران على مشروع قرار ينص على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكنه يتطلب اعتماده من قبل مجلس الأمن الإيراني من أجل تطبيقه.