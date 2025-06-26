بن غفير يهاجم إدخال المساعدات لغزة: تمد في عمر "حماس"

(وكالات)

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، بوقف فوري وكامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، قائلًا إن استمرارها يمثل "عارًا مخزيًا" ويخدم بقاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في القطاع.

وفي تغريدة له على منصة "إكس"، قال بن غفير، إن ما يحتاجه قطاع غزة ليس وقفاً مؤقتاً لتدفق المساعدات، بل إيقافاً تاماً لها، مضيفاً: "المساعدات التي تدخل إلى غزة تعزز من قوة حماس وتُطيل أمد المواجهة".

وأشار بن غفير إلى أنه كان الوحيد الذي صوت ضد إدخال المساعدات قبل نحو شهر ونصف، لافتاً إلى أن تحذيراته السابقة بدأت تتضح الآن، حيث تسيطر "حماس" – وفق قوله – على كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع وتستغلها في تعزيز موقفها.

وأكد الوزير اليميني المتشدد أنه سيتقدم بطلب إلى رئيس الوزراء لطرح مسألة المساعدات على طاولة النقاش خلال جلسة الحكومة المقبلة، داعياً إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة، ومعتبراً أن وقف تدفق المساعدات سيعجل بما وصفه بـ"تحقيق النصر".