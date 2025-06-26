المستشار الألماني يشارك للمرة الأولى في قمة للاتحاد الأوروبي

بروكسل- (د ب أ)

يشارك المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الخميس لأول مرة في قمة قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منذ توليه مهام منصبه.

ومن المنتظر أن تركز القمة، التي تعقد في بروكسل غداة قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في لاهاي، حول تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا والتطورات في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن تدور المحادثات أيضا حول مواصلة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية تقرير مراجعة أشار إلى أن إسرائيل تنتهك مبادئ محددة للتعاون الوثيق مع الاتحاد عبر نهجها في قطاع غزة. وفي ضوء هذا التقرير يتباحث قادة الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كانوا سيتفاعلون من الأساس مع نتائج هذا التقرير، وكيفية التفاعل معه حال تقرير ذلك.

وبينما تدعو دول مثل إسبانيا إلى تعليق الاتفاقية، تعارض ألمانيا مثل هذه الخطوة، حيث قال ميرتس: "تعطيل الاتفاقية أو إنهاؤها أمر غير وارد بالنسبة للحكومة الألمانية".

ومن المنتظر مناقشة مواصلة الدعم لأوكرانيا، التي هاجمتها روسيا، ومشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تلك المحادثات عبر الفيديو. وحتى الآن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت جميع الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي ستتمكن من الاتفاق على نهج مشترك فيما يتعلق بمواصلة الدعم، أو ما إذا كان رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان سيرفض التوقيع على بيان ختامي مشترك في هذا الشأن.

ومن المنتظر أيضا أن يناقش قادة الاتحاد فرض مزيد من العقوبات ضد روسيا عبر الحزمة الثامنة عشر المخطط لها من العقوبات، والتي تستهدف قطاع الطاقة الروسي والقطاع المصرفي الروسي. ومع ذلك، فإن تمرير الحزمة الجديدة يتطلب الإجماع، وموافقة المجر وسلوفاكيا كانت مشكوكة فيها مؤخرا.

بالإضافة إلى ذلك، ستدور مناقشات حول القدرة التنافسية لأوروبا والصراع الجمركي مع الحكومة الأمريكية تحت قيادة دونالد ترامب.

كما من المتوقع أن يعطي قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الضوء الأخضر لإدخال عملة اليورو في بلغاريا العام المقبل.