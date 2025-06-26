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ويتكوف: نعتقد أننا سنصدر إعلانات كبرى بشأن انضمام دول جديدة للتطبيع مع إسرائيل

12:20 ص الخميس 26 يونيو 2025

ستيف ويتكوف

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وكالات

قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن هناك آمالًا كبيرة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل مع إيران، مشيرًا إلى أن لديه "إحساسًا قويًا بأن إيران مستعدة لإبرام اتفاق".

وأضاف ويتكوف، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، أن الإدارة الحالية تعتقد أنها ستصدر قريبًا إعلانات كبرى بشأن انضمام دول جديدة إلى اتفاقيات أبراهام، في إطار توسيع دائرة التطبيع في المنطقة.

وأشار ويتكوف إلى أن الإعلانات بشأن تطبيع دول إضافية مع إسرائيل ستأتي قريبًا، في حين لم يذكر أسماء الدول المتوقع انضمامها إلى الاتفاقيات.

وكانت اتفاقيات إبراهيم تطوراً في الشرق الأوسط خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2020، عندما وافقت الإمارات والبحرين والمغرب والسودان على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

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