"شيوعي منظره بشع".. ترامب يهاجم المرشح الديمقراطي لمنصب عمدة نيويورك

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرشح الديمقراطي المسلم الذي فاز بالانتخابات التمهيدية على منصب عمدة مدينة نيويورك، واصفا إياه بأنه "شيوعي مهووس منظره بشع".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال" "أخيراً، تجاوز الديمقراطيون الحدود. فاز زهران ممداني، الشيوعي المهووس تماماً، بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، وهو في طريقه لمنصب عمدة المدينة".

وأضاف ترامب: "سبق لنا أن رأينا يساريين متطرفين، لكن الوضع أصبح سخيفاً بعض الشيء. مظهره بشع، صوته مزعج، ليس ذكياً، جميعهم أغبياء، وحتى سيناتورنا الفلسطيني العظيم، تشاك شومر، يزحف خلفه. نعم، هذه لحظة تاريخية في تاريخ بلدنا".

وقال ترامب في منشور منفصل: "لديّ فكرة للديمقراطيين لإعادة إحياء دورهم. بعد سنوات من التهميش، بما في ذلك تكبد إحدى أكبر الخسائر في التاريخ، في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ينبغي على الديمقراطيين ترشيح المرشحة منخفضة الذكاء، ياسمين كروكيت، للرئاسة، وأن تكون ألكسندريا أوكاسيو كورتيز +3 نائبة للرئيس، وثلاثة أعضاء رفيعي المستوى في مجلس الوزراء على التوالي. وإذا أضفنا إلى ذلك عمدة مدينة نيويورك الشيوعي المستقبلي، زهران ممداني، فإن بلادنا في ورطة حقيقية".