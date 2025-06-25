"مسألة شخصية".. أمين عام الناتو يدافع عن إشادته بترامب

لاهاي - (د ب أ)

دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته اليوم الأربعاء عن إشادته البالغة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام القليلة الماضية.

وقال روته عقب قمة الناتو في لاهاي: "أعتقد أنها مسألة تفضيل شخصي، لكنني أعتقد أنه صديق جيد".

وذكر روته أن ترامب "يستحق كل الإشادة".

ونشر ترامب أمس الثلاثاء رسالة مفعمة بالحماسة من روته، يهنئ فيها الرئيس الأمريكي على إنجازات سياسته الخارجية بما في ذلك دفع الحلف إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي.

وجاء في رسالة روته: "دونالد، لقد قدتنا إلى لحظة شديدة الأهمية بالنسبة لأمريكا وأوروبا والعالم".

وأضاف: "ستدفع أوروبا على نحو كبير، كما ينبغي عليها، وسيكون هذا انتصارك".