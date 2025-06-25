شهيد و5 مصابين قرب مركز مساعدات برفح جنوبي غزة

وكالات

أفاد مجمع ناصر الطبي بوقوع شهيد و5 إصابات بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات شمالي مدينة رفح في جنوب قطاع غزة.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة، إن حصيلة الضحايا ارتفع إلى 31 شهيدًا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 10 من منتظري المساعدات.

وكان المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، وصف نظام توزيع المساعدات الحالي في قطاع غزة بأنه "مشين".

وقال لازاريني، في مؤتمر صحفي بجنيف أمس الثلاثاء، إن "ما تُسمى آلية المساعدات، التي أُنشئت أخيرًا، مشينة ومهينة ومذلة بحق الناس اليائسين. هي عبارة عن فخ قاتل يحصد الأرواح بأعداد أعلى بكثير مما ينقذ".

وأضاف أن "مؤسسة غزة الإنسانية" باتت تقترن لدى سكان غزة بالإهانة، مطالبًا بالسماح للمجتمع الإنساني، بما في ذلك الأونروا، بالقيام بمهمته وتقديم المساعدات باحترام وكرامة.