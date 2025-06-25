

وكالات

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فجر اليوم الأربعاء، التأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية قد دمرت قدرات إيران النووية.

جاء ذلك بعد تسريب تقرير لمخابرات وزارة الدفاع خلُص إلى أن الضربات الأمريكية أعاقت البرنامج النووي الإيراني لعدة أشهر فقط.

وكتب ترامب عبر منصة تروث سوشيال: "شبكة CNN الكاذبة، بالتعاون مع صحيفة نيويورك تايمز الفاشلة، تضافرت جهودهما لتشويه سمعة إحدى أنجح الضربات العسكرية في التاريخ، المواقع النووية في إيران مُدمرة بالكامل".

من جهة أخرى، قالت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أمريكي، إن ترمب أبلغ نتنياهو بعد الضربات الأمريكية على إيران أن إنهاء الحرب قد حان.

وأضاف المسؤول للصحيفة، أن إيران كانت تتبادل رسائل مع واشنطن خلال الحرب مع إسرائيل عبر وسطاء عرب.

وفي ذات السياق، قال جيه.دي فانس نائب نائب الرئيس الأمريكي، إن الرئيس ترامب كان واضحا بأن ضرباتنا كانت لإنهاء برنامج إيران النووي ولا نسعى لتغيير النظام، وفقا للغد.

وأضاف فانس لموقع "بريتبارت" بشأن إيران: "لسنا مضطرين للسماح لعملية عسكرية محدودة بالتحول لحرب تستمر 5 سنوات".