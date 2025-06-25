جيش الاحتلال يُعلن مقتل ضابط و6 جنود في معارك بخان يونس- صور



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط و6 من جنوده في معارك بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء إلى أسماء 6 من أصل 7 جنود قتلوا أمس الثلاثاء، بعد أن فجر مسلحون عبوة ناسفة مزروعة في ناقلة جند مدرعة كانوا على متنها.

وأفادت سائل إعلام إسرائيلية، أن مقتل الضابط والجنود بخان يونس يعد أصعب الأحداث التي تعرض لها الجيش خلال الأشهر الأخيرة.

وقد أجيز نشر أسماء 6 من القتلى وهما: الضابط متان شاي يشينوبسكي، 21 عاما، من كفار يونا، والرقيب أول رونال بن موشيه، 20 عاما، من رحوفوت، والرقيب أول نيف رديع، 20 عاما، من إليحين، والعريف رونين شابيرو، 19 عاما، من مزكيرت باتيا، والعريف شاحر منواب، 21 عاما، من أشكلون، والعريف معيان بروخ برلشتاين، 20 عاما، من يشاعار.



أما الجندي السابع، فقد أبلغت عائلته بالوفاة، لكن اسمه لم ينشر بعد، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن عربة "فومه" التابعة للكتيبة الهندسة القتالية 605 أصيبت بعبوة ناسفة وضعها أحد العناصر الفلسطينية.

واندلعت النيران في العربة وحاول الجنود إخمادها دون جدوى، إلى أن قامت جرافة "D9" بتغطيتها بالتراب لإخمادها، ثم تم سحبها من الميدان بينما كانت لا تزال مشتعلة وبداخلها الجنود.

يذكر أن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي ارتفع منذ بدء الحرب في غزة بـ 7 أكتوبر 2023 إلى 879.