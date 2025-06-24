الناتو: من غير المعقول أن تتفوق روسيا علينا في الإنتاج

لاهاي - (د ب أ)

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته اليوم الثلاثاء إنه "من غير المعقول" أن تتفوق روسيا علينا في الإنتاج، في الوقت الذي يتوقع أن يوقع الحلف الدفاعى الغربي على زيادة هائلة في الإنفاق الدفاعي في قمة رئيسية في هولندا.

وأكد روته "يتعين علينا القيام بالمزيد"، وذلك في منتدى لصناعة الدفاع قبل الاجتماع الذي سيعقد على مدى يومين في لاهاي، والذي سيشهد انضمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى قمة الحلف لأول مرة منذ عودته إلى السلطة مع تصميم متجدد لمنع الحلفاء الآخرين من الاعتماد على ميزانية الدفاع الأمريكية الضخمة.

وقال الأمين العام للناتو "من غير المعقول أن تتمكن روسيا، التي لديها اقتصاد أصغر 25 مرة من حلف شمال الأطلسي، من التفوق علينا في الإنتاج والسلاح".

وتابع "يجب أن ننفق المزيد لمنع الحرب، يجب أن نفوز بحرب الإنتاج الجديدة هذه".

ومن المتوقع أن يوافق قادة حلف شمال الأطلسي رسميا على زيادة الإنفاق المتعلق بالدفاع إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في قمة غد الأربعاء، وهي زيادة كبيرة عن الهدف الحالي البالغ 2% من أجل تمويل تحسينات قدراتها.

وبموجب الخطط، سيتعين على الدول الأعضاء تخصيص 5ر3% من إجمالي الناتج المحلي سنويا للإنفاق الدفاعي، بالإضافة إلى 5ر1% إضافية يتم تخصيصها لنفقات ذات صلة، منها البنية التحتية التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.

وكان روته قد حذر أمس الاثنين من أنه لن يُسمح لأي دولة بالاستثناء من الزيادة الكبيرة الجديدة في الإنفاق الدفاعي، مشيرا إلى أن التقدم نحو تحقيق هذا الهدف سيُراجع بعد أربع سنوات.

وقال روته للصحفيين في لاهاي: "لا وجود للاستثناءات في الناتو، ولا صفقات جانبية. من الضروري أن يتحمل كل حليف نصيبه العادل من العبء".

ومع ذلك، أعلنت إسبانيا أنها توصلت إلى اتفاق مع الناتو لاستثنائها من هدف الـ5%، فيما قال الرئيس الأمريكي إن هذا الرقم لا يجب أن ينطبق على الولايات المتحدة، بل على حلفائها فقط.