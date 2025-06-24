إعلام عبري: انتهى الأمر ودخل وقف النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ

وكالات

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية، أن "الأمر انتهى" ودخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ، وذلك بعد أن قالت وسائل إعلام إيرانية إن انفجارات وقعت في مدينة بابلسر في محافظة مازندران شمالي إيران.

وقبل دقائق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه بعد محادثة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تمت مهاجمة "هدف رمزي" في إيران.

ومن جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن سلاح الجو هاجم رادارًا قرب العاصمة الإيرانية طهران، في حين تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن دوي انفجارين في مدينة بابلسر بمحافظة مازندران شمالي إيران وتم تفعيل الدفاعات الجوية.

وفي السياق ذاته، أفادت القناة 14 الإسرائيلية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي هاجم منشأة عسكرية في إيران بعد إعلان ترامب أن الطيران الإسرائيلي لن يهاجم إيران وأن جميع الطائرات ستعود "بعد أن تؤدي تحية ودية لإيران".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري حاليًا محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن التصعيد الأخير مع إيران.

وقبل وقتٍ قصير، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إسرائيل لن تهاجم إيران وستعود جميع الطائرات بعد أن "تؤدي تحية ودية لإيران"، مؤكدًا أنه لن يُصاب أحد بأذى ووقف إطلاق النار ساري المفعول.

واتهم ترامب، في تصريحات صحفية بالبيت الأبيض اليوم، كلًا من إسرائيل وإيران بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أُعلن مؤخرًا صباح اليوم، معربًا عن استيائه من التصرفات التي وصفها بـ"غير المسؤولة" من كلا الطرفين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في وقتٍ مبكر من اليوم الثلاثاء، أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران أصبح ساريًا الآن وطلب من البلدين عدم انتهاكه.

وقال ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "وقف إطلاق النار ساري المفعول. من فضلكم لا تنتهكوه!".