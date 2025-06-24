إعلام إيراني يكشف هوية عالم نووي كبير آخر قُتل في غارات إسرائيلية

وكالات

كشفت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن هوية عالم نووي كبير آخر قالت إنه قُتل في غارات إسرائيلية.

وذكرت قناة "برس تي في" الإخبارية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محمد رضا صديقي صابر، الذي كان يعمل في برنامج الأسلحة النووية الإيراني، اُغتِيل في الضربات الإسرائيلية الأخيرة في شمال العاصمة طهران.

وتزعم إسرائيل أنها قتلت عددًا من العلماء النوويين الإيرانيين البارزين خلال الأيام الـ12 الماضية، حيث شنت هجمات واسعة النطاق استهدفت برنامج الأسلحة النووية في البلاد وكبار القادة العسكريين وقواعد الصواريخ.

وبحسب تقرير أصدره مجلس العلاقات الخارجية الإسرائيلية، أمس الاثنين، قُتل ما لا يقل عن 10 علماء إيرانيين في الضربات حتى ذلك الحين، بما في ذلك فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأمير حسين فقيه، نائب رئيس المنظمة السابق.

وكان صديقي صابر من بين عدة أشخاص فرضت عليهم وزارة الخارجية والخزانة الأمريكية عقوبات في وقت سابق من هذا العام بسبب ارتباطهم بالبرنامج النووي الإيراني.

وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية، كان صديقي صابر رئيسًا لمجموعة تعمل على مشاريع متعلقة بالمتفجرات في منظمة "سبند"، وهي منظمة إيرانية للدفاع والابتكار والبحث. وأوضحت الوزارة أن مشاريع المجموعة شملت أبحاثًا واختبارات قابلة للتطبيق في تطوير العبوات المتفجرة النووية.

ومن جانبه، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الإسرائيلية قتلت عالما نوويًا إيرانيًا آخر، دون أن يذكر اسم صديقي صابر.

وقال مكتب نتنياهو في بيان "خلال الـ24 ساعة الماضية، ضرب جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافًا رئيسية للنظام في قلب طهران، وقضى على مئات من عناصر الباسيج - قوة القمع الداخلي للنظام - واغتال عالما نوويًا كبيرًا".