قطر تستدعي السفير الإيراني وتلوح بالرد على استهداف قاعدة "العديد"

(وكالات)

استدعت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، السفير الإيراني لدى الدوحة، علي صالح آبادي، على خلفية الهجوم الذي استهدف قاعدة "العديد" الجوية الأمريكية، على الأراضي القطرية.

وأعرب وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، خلال لقائه بالسفير الإيراني في الدوحة، عن استنكار دولة قطر لانتهاك إيران مجالها الجوي، مؤكدًا أن هذا التصرف يتعارض تمامًا مع مبادئ حسن الجوار والعلاقات التاريخية بين البلدين.

وشدد المريخي على أن الدوحة لطالما دعت إلى الحوار مع طهران، وسعت بجهود دبلوماسية مكثفة لتقريب وجهات النظر، داعيًا في الوقت ذاته إلى وقف العمليات العسكرية فورًا والعودة إلى المسارات السلمية لحل الخلافات، بما يساهم في تعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.



ويأتي هذا التحرك القطري عقب الهجوم الذي وقع أمس الاثنين واستهدف القاعدة العسكرية الواقعة غرب العاصمة الدوحة، في إطار الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي الذي استهدف عدد من المنشآت النووية الإيرانية هم "أصفهان" و"فوردو" و"نطنز".