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السعودية تدين الهجوم الإيراني على قطر وتؤكد تضامنها الكامل مع الدوحة

09:54 م الإثنين 23 يونيو 2025

وزارة الخارجية السعودية

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الرياض - (د ب أ)

أدانت المملكة العربية السعودية واستنكرت بأشد العبارات العدوان الذي شنته إيران على قطر الذي يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، وهو أمر مرفوض ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال.

وأكدت المملكة تضامنها ووقوفها التام إلى جانب دولة قطر الشقيقة، وتضع كافة إمكاناتها لمساندة دولة قطر الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات.

وأعلنت قطر تصديها لهجمة صاروخية أطلقتها إيران على قاعدة العديد في قطر التي تتمركز فيها قوات أمريكية.

كانت طهران قد هددت باستهداف القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الهجوم الأمريكي على مواقع نووية إيرانية.

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