السفارة الأمريكية تصدر تحذيرا لرعاياها في قطر

وكالات



حثت السفارة الأمريكية في الدوحة اليوم الإثنين، المواطنين الأمريكيين في قطر على توخي المزيد من اليقظة في أعقاب الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.



ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى توخي الحذر في محيطهم وتجنب جميع المظاهرات والتجمعات، فضلا عن تجنب المناطق التي تشهد تواجدا مكثفا للشرطة.



وقالت السفارة: على المواطنين الأمريكيين متابعة وسائل الإعلام المحلية واتباع التعليمات والابتعاد عن الأنظار وتوخي الحذر في المواقع المرتبطة علنا بالولايات المتحدة.



وأشارت إلى إنها أصدرت تعليمات مماثلة لموظفي السفارة في قطر.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت في وقت سابق تحذيرا للمواطنين في جميع أنحاء العالم بتوخي المزيد من الحذر.