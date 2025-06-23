إسرائيل تشن 100 ضربة جوية على طهران خلال ساعتين

وكالات

قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ أكثر من 100 ضربة جوية على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران خلال الساعتين الماضيتين.

وأكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه يواصل قصف العاصمة الإيرانية طهران، مركزًا بشكل أساسي على مقر الحرس الثوري الإيراني.

وذكر إيفي ديفرين، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه "في هذه الساعة، نواصل تدمير وتقليص قدرات النظام الإيراني على إطلاق وتصنيع الصواريخ".

وأضاف ديفرين، أن الطائرات الإسرائيلية تعمل حاليًا على "تعميق الأضرار في منطقة طهران، مع التركيز على مقر الحرس الثوري الإيراني".

وفي السياق ذاته، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش نفذ هجومًا على قاعدة للحرس الثوري الإيراني في كرج.

وفي المقابل، أفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، بتفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كرج في محافظة البرز.