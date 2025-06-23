وكالات

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إن إيران أبلغته في رسالة بتاريخ 13 يونيو أنها ستتخذ تدابير خاصة لحماية المعدات والمواد النووية.

وذكر جروسي، اليوم الاثنين، أنه أوضح لإيران أنه يجب إخطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأي نقل للمواد النووية من منشأة خاضعة للضمانات إلى مكان آخر.

وأوضح أنه من المتوقع حدوث أضرار جسيمة في محطة فوردو الإيرانية للتخصيب نظرًا لتأثر أجهزة الطرد المركزي بشدة بأي اهتزازات، مشيرًا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يحدد حاليًا مدى الضرر الذي لحق بالمفاعلات النووية تحت الأرض في فوردو النووية.

ودعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، إلى أقصى درجات ضبط النفس ويجب العودة إلى المفاوضات.

وعقد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، اجتماع طارئ بدعوة من المدير العام للوكالة رافاييل جروسي، وذلك عقب الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران.

وأمس الأحد، أفاد مصدر كبير في طهران لوكالة "رويترز"، بأن معظم مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب نُقل من منشأة فوردو قبل الهجوم الأمريكي، كما تم تقليص عدد الموظفين العاملين داخلها.

وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

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