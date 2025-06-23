سي إن إن: ترامب يجتمع مع فريق الأمن القومي ظهر اليوم في البيت الأبيض



وكالات

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، سيجتمع مع فريقه للأمن القومي ظهر اليوم في البيت الأبيض.

وفيما سبق قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن الضربات الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية تسببت في "أضرار جسيمة" في عمق البنية التحتية النووية للجمهورية الإسلامية، مشيرًا إلى أن صور الأقمار الصناعية تؤكد حجم الدمار.

وأضاف ترامب في تصريحات عبر منصة "تروث سوشيال"، أن "الضرر الأكبر وقع على عمق كبير تحت سطح الأرض"، واصفًا ما حدث بأنه "تدمير شامل"، وهو الوصف الذي اعتبره "مصطلحًا دقيقًا" لما جرى في المواقع المستهدفة.

تأتي تصريحات ترامب بعدما استهدفت الطائرات الأمريكية، مجمعات نووية رئيسية في فوردو ونطنز وأصفهان، ضمن عملية عسكرية محدودة قال البيت الأبيض إنها تهدف إلى تقويض قدرات إيران النووية دون التورط في مواجهة مفتوحة.