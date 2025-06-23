

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي قوله: إن الرئيس دونالد ترامب لا يريد مواصلة ضرب إيران، لكنه سيفعل إن استهدفت القواعد الأمريكية.

وحسبما نقل "أكسيوس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، فإن ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا عقب ضرب المنشآت الإيرانية "أن هدفه التالي هو التوصل لاتفاق مع إيران".

وذكر مسؤول أمريكي للموقع، أن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بعث رسالة إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يبلغه فيها أن العملية الأمريكية ضربة واحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي، أن ويتكوف أكد لعراقجي أن الولايات المتحدة لا تزال تسعى إلى حل دبلوماسي وتريد من إيران العودة إلى المفاوضات بعد ضرب المنشآت النووية، وفقا لسكاي نيوز.

كانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قد نقلت عن مصادر إسرائيلية قولها: "إن إسرائيل ستقبل بوقف إطلاق النار إذا أوقف المرشد الإيراني إطلاق النار وقال إنه يريد إنهاء الحرب".

وأضافت الصحيفة نقلا عن المصادر، أن تل أبيب ترغب بإنهاء الصراع بأسرع وقت وربما هذا الأسبوع وأنها لا تريد حرب استنزاف، لكنها مستعدة لذلك.

وقالت المصادر، إن إسرائيل ترى فرصة ضئيلة للدخول في مفاوضات لاتفاق نووي حاليا وخاصة وأنها نجحت في تدمير مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم الإيراني المخصب.

وعلى الصعيد العسكري، قالت المصادر للصحيفة، إن إيران تملك الآن نحو مئتي منصة إطلاق صواريخ ونحو ألف وخمسمئة صاروخ.