فرنسا تُعلن عن إرسال طائرة عسكرية لإجلاء مواطنيها من إسرائيل



وكالات

أعلنت وزارتا الخارجية والدفاع الفرنسيتان، أن فرنسا سترسل طائرة عسكرية من طراز "آيه 400 ام/ A400M" إلى إسرائيل لنقل مواطنيها الراغبين في المغادرة إلى قبرص.

وأضافت الوزارتان، أن الرحلات الجوية ستُنفذ بشرط الحصول على موافقة إسرائيل، وستشكل دعماً للرحلات المدنية العاملة حالياً.

وفي وقت سابق من الأحد، نًقل 160 مواطنا فرنسيا جوا إلى باريس من الأردن برفقة طبيب من الوزارة، وفق ما أفادت فرانس برس.

وأعلنت الوزارة عن تسيير المزيد من الرحلات الجوية.

ولدى فرنسا نحو 250 ألف مواطن فرنسي في إسرائيل، منهم 100 ألف مسجلون في القوائم القنصلية.

وتلقى فريق الأزمات في وزارة الخارجية أكثر من 4500 مكالمة هاتفية خلال الأسبوع الماضي.