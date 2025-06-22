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مسؤولون أوروبيون: ننتظر تقييمًا لآثار القصف الأمريكي على إيران

02:41 م الأحد 22 يونيو 2025

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وكالات
نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية عن مسؤولين أوروبيين قولهم: "لا نزال ننتظر تقييمًا مستقلًا لآثار القصف الأمريكي لمنشآت إيران النووية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر إيراني كبير قوله، إن معظم اليورانيوم عالي التخصيب في منشأة فوردو النووية الإيرانية تم نقله إلى مكان غير معلن قبل الهجوم الأمريكي، بينما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاجتماع طارئ في ظل التطورات الأخيرة.
وأفادت "رويترز" نقلًا عن المصدر الإيراني الذي لم تذكر اسمه، بأنه تم تقليص عدد العاملين في موقع فوردو إلى الحد الأدنى قبل الضربات الأمريكية.
ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.

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