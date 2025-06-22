وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، صباح اليوم، أنه استخدم مزيجاً من الصواريخ بعيدة المدى في الموجة الصاروخية العشرين التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأوضح الحرس الثوري عبر حسابه على منصة "إكس"، أن الضربة شملت استخدام صواريخ تعمل بالوقودين السائل والصلب، وتحمل رؤوساً حربية مدمرة، مشيراً إلى أن الأهداف التي تم ضربها شملت مطار بن جوريون، ومركز الأبحاث البيولوجية، بالإضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة تابعة للجيش الإسرائيلي.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن في وقت مبكر من صباح اليوم، أن "الحرب قد بدأت الآن"، وذلك في أول تعليق عسكري عقب القصف الأمريكي الذي استهدف منشآت نووية داخل إيران.

وجاء هذا البيان بعد ساعات من تنفيذ الولايات المتحدة ضربات جوية استهدفت ثلاث منشآت نووية إيرانية، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، بحسب ما نقلته قناة "روسيا اليوم".

وفي تطور متسارع، ردت القوات المسلحة الإيرانية بشن هجوم صاروخي على أهداف داخل إسرائيل، ما أدى إلى إطلاق صافرات الإنذار في مناطق واسعة من البلاد، في مؤشر على تصعيد جديد وخطير في المنطقة.