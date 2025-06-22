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ترامب: على طهران أن تختار بين السلام أو المأساة

05:38 ص الأحد 22 يونيو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن القوات الأمريكية شنت هجمات "كبيرة وناجحة" استهدفت منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية في إيران، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من الضربات هو تدمير قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم ومنع أي تهديد نووي محتمل.

وأضاف ترامب، أن الضربات حققت "نجاحًا عسكريًا رائعًا"، مشددًا على أن المنشآت الثلاثة تم "القضاء عليها كليًا"، وأن على إيران الآن أن تصنع السلام، محذرًا من أن "الهجمات المستقبلية ستكون أكبر بكثير إذا لم تستجب طهران لدعوات السلام".

وأشار ترامب إلى أن "الأهداف التي تم قصفها الليلة كانت من بين الأصعب"، مؤكدًا أن لدى الولايات المتحدة "الكثير من الأهداف الأخرى" سيتم التعامل معها بدقة في حال استمرار ما وصفه بـ"التهديد الإيراني".

وأكد الرئيس الأمريكي أن وزارة الدفاع "البنتاجون"، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا خلال الساعات المقبلة لتقديم تفاصيل إضافية حول الضربات، لافتًا إلى أن الخيار أمام طهران واضح: "إما السلام، أو مأساة جديدة تنتظر إيران".

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