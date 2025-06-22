

وكالات

أفاد مصدر إسرائيلي لهيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب كانت على تنسيق كامل مع الولايات المتحدة بشأن هجوم الجيش الأمريكي على مواقع نووية في إيران.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي مصدر أمني حول القصف الأمريكي لإيران: "هذا تطورٌ دراماتيكي، ولا شك أنها لحظة تاريخية. خضعت فوردو لهيكلية فريدة تتمتع بحصانة عالية جدا. حالة تأهب قصوى في المنطقة"، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي ذلك بعد وقت قليل من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما على 3 مواقع نووية إيرانية، قائلا: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".

وأضاف: "جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام".. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا.. الآن هو وقت السلام! شكرا لاهتمامكم بهذا الأمر".