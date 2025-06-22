

وكالات

أفادت شبكة "NBC News" الأمريكية، أن منصة "تروث سوشيال"، التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعرضت لعطل مفاجئ، عقب نشره إعلانًا بشأن تنفيذ هجمات أمريكية على منشآت نووية داخل إيران.

وذكرت الشبكة، أن عددًا من المستخدمين واجهوا رسالة خطأ على المنصة، تُفيد بحدوث عطل تقني وتطلب منهم الانتظار لبعض الوقت.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن عبر منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، عن تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف ثلاثة مواقع نووية داخل إيران، وهي فوردو، نطنز، وأصفهان.

وقال ترامب إن "جميع الطائرات المشاركة في العملية أصبحت الآن خارج المجال الجوي الإيراني"، مشيرًا إلى أن حمولة كاملة من القنابل أُسقطت على الموقع الرئيسي في فوردو، مؤكدًا عودة جميع الطائرات بسلام.

وأشاد ترامب بالقوة العسكرية الأمريكية، مضيفًا: "نُهنئ محاربينا الأمريكيين العظام على هذا الإنجاز. لا توجد قوة عسكرية أخرى في العالم كانت قادرة على تنفيذ هذا الأمر".

واختتم منشوره بقوله: "الآن هو الوقت المناسب للسلام".