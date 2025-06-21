الشرطة الألمانية تعتقل شابا هدد مسنا كان يحمل نجمة داوود

وكالات

أفادت الشرطة الألمانية بأن شابًا هدد بسكين رجلًا يبلغ من العمر 60 عاما يحمل نجمة داوود في حي كرويتسبرج في العاصمة الألمانية برلين، ووجه له إهانات بسبب ارتدائه نجمة داوود.

وذكرت الشرطة أنها سيطرت على المهاجم بعد أن أشهر أحد الضباط سلاحه، مما دفع المشتبه به إلى إلقاء السكين، وتم اعتقال الشاب ونقله إلى مستشفى للأمراض النفسية.

وقع الحادث بعد ظهر أمس الجمعة في حديقة "جلايسدراييك"، ووفقًا للشرطة، قامت شرطية خارج أوقات الخدمة بإبلاغ وحدة شرطة قريبة، وعند وصول العناصر، شاهدوا المشتبه به، البالغ من العمر 29 عامًا، وهو يحمل سكينًا ويهدد الرجل.

وذكرت الشرطة أن المهاجم، وهو نمساوي الجنسية، كان يلاحق المجني عليه، ويقوم بحركات طعن باتجاهه، وهدد بطعنه.

وتولى قسم أمن الدولة في إدارة شرطة الجنايات، المختص بالجرائم ذات الدوافع السياسية، التحقيق في الواقعة.

وبعد توقيف المشتبه به، أمر قاضٍ بسحب عينة دم منه، كما تم عرضه على طبيب، بحسب ما صرحت به متحدثة باسم الشرطة.

ونقلت صحيفة "تاجس شبيجل"، عن المجني عليه قوله إنه كان يتنزه مع كلبه عندما مر بجانبه شاب يرتدي الكوفية الفلسطينية، ثم استدار فجأة. وقال الرجل إن الشاب عندما رأى نجمة داوود، بدأ بالصراخ قائلاً: "أنت قاتل، ارحل من هنا"، وأضاف أن المهاجم أخرج السكين من جيبه.