نائب وزير الصحة الإيراني: مستعدون للتعامل مع أي تسريب نووي

وكالات

أعلن نائب وزير الصحة الإيراني، في تصريحات خاصة لقناة الجزيرة، أن بلاده مستعدة للتعامل مع أي طارئ إشعاعي أو تسريب نووي محتمل في حال تعرض المفاعلات النووية الإيرانية للاستهداف، في ظل التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل.

وأضاف المسؤول الإيراني أن ثلاثة مستشفيات تعرضت لهجمات مباشرة، ما اضطر السلطات إلى إخلاء أحد المستشفيات بالكامل في محافظة كرمانشاه جراء الأضرار التي لحقت به.

وفي سياق استهداف البنية التحتية الصحية، أكد نائب الوزير أن 6 سيارات إسعاف تم استهدافها خلال الهجمات، مما أدى إلى استشهاد اثنين من الكوادر الطبية، في ظل ما وصفه بـ"النهج الممنهج" ضد الطواقم المدنية.

ودعا نائب وزير الصحة المنظمات الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على إسرائيل لوقف استهداف المدنيين والمنشآت الطبية، مشيرًا إلى أن استمرار الصمت الدولي "يُشجع على مزيد من الانتهاكات".