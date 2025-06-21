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إعلام إيراني: الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني لا يزال حي

01:29 م السبت 21 يونيو 2025

علي شمخاني

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وكالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن السياسي البارز، علي شمخاني، لا يزال على قيد الحياة، بعدما زُعم مقتله في بداية الهجمات الإسرائيلية على إيران، والمستمرة منذ تسعة أيام.
وكانت تقارير أفادت بأن شمخاني، الأمين السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي والمستشار السياسي للمرشد الأعلى علي خامنئي، قد أصيب في هجوم إسرائيلي يوم 13 يونيو/حزيران الجاري.
ووفقاً لوكالة إرنا الرسمية للأنباء، فإن شمخاني يتعافى الآن في مستشفى، وحالته الطبية مستقرة.
وفي صباح اليوم السبت، نشر شمخاني على صفحته عبر موقع إكس، يقول بالإنجليزية إنه قد نجا من الهجوم الإسرائيلي.
وكتب شمخاني: "كان قدري أن أنجو – فأنا باقٍ إذَن ... كما أن المُبرّر لكراهية العدو باقٍ. سأضحّي بنفسي مئة مرّة من أجل إيران".


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علي شمخاني إيراني الهجمات الإسرائيلية
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