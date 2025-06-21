إيران: سننهي حسابنا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة عندما تنتهي الحرب

وكالات

قال مستشار المرشد الإيراني علي شمخاني، اليوم السبت، "سننهي حسابنا مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عندما تنتهي الحرب".

وتقدمت إيران بشكوى إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، ضد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي.

ووفقًا لوكالة أنباء "فارس"، أعرب المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، عن اعتراض طهران على نهج جروسي في ما يخص أنشطة بلاده النووية السلمية، فضلا عن فشله في إدانة الهجمات الإسرائيلية.

وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، توعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد جروسي نتيجة ما اعتبرته طهران تقصيرًا في الرد على الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، عقب استهداف منشأة آراك.

في المقابل، أكد رافاييل جروسي، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تراقب الوضع عن قرب بخصوص الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، لافتًَا إلى أن مفتشي الوكالة سيبقون في طهران وجاهزون للانتشار في مواقعها النووية متى سمحت الظروف بذلك.