ما تداعيات الهجوم الأمريكي المحتمل على منشأة فوردو الإيرانية؟

كتب - محمود الطوخي:

مع تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، كشفت تقارير إعلامية غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية لمنشأة "فوردو" النووية الإيرانية، باستخدام قنبلة خارقة للتحصينات، هي الأكبر في الترسانة التقليدية الأمريكية.

وفقا لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، فإن القنبلة التي من المحتمل استخدامها لقصف المنشأة النووية الإيرانية هي "جي بي يو 57" التي يبلغ وزنها 13.5 طنا، المصممة لاختراق المنشآت شديدة التحصين تحت الأرض مثل "فوردو"، فما هي النتائج التي ستترتب على استخدام هذه القنبلة؟

يرى خبراء متخصصون في مجال الدفاع والطاقة النووية، أن استخدام القنبلة "جي بي يو 57" قد يتسبب في سقوط ضحايا من العاملين داخل المنشأة النووية الإيرانية، غير أنه لن يؤدي إلى انفجار نووي أو حدوث تسرب إشعاعي واسع النطاق.

في إطار ذلك، يشير القائد السابق في وحدة الدفاع الكيميائي والنووي بالجيش البريطاني هاميش دي بريتون جوردون، إلى أن منشأة "فوردو" الإيرانية لا تضم مفاعلات أو رؤوس نووية، بل أجهزة طرد مركزي تُستخدم لتخصيب اليورانيوم، وبالتالي فإن التفجير الناتج عن الهجوم الأمريكي المحتمل لن يطلق طاقة نووية، وفق تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز".

وتُعد منشأة "فوردو" الواقعة جنوب العاصمة الإيرانية طهران، من بين أكثر المواقع تحصينا في البلاد، إذ تم تشييدها أسفل جبل ضخم. وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن مستويات التخصيب في المنشأة الإيرانية بلغت نحو 60%، وهي نسبة تفوق الحد المسموح به للاستخدامات المدنية ويتراوح بين 3.5 إلى 5%، فيما يبلغ الحد المطلوب لتصنيع سلاح نووي نسبة 90%.

وعلى الرغم من عدم تمكن المراقبين الدوليين من العثور على دليل يؤكد نية طهران لتصنيع سلاح نووي، تصر حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مزاعمها بأن إيران باتت قريبة من ذلك. وهو الأمر الذي اتخذته حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ذريعة لشن هجوم "الأسد الصاعد" يوم الجمعة 13 يونيو الجاري، ضد مواقع إيرانية بما في ذلك منشآت نووية.

لكن وبرغم الهجمات الإسرائيلية المستمرة، يبقى هدف تدمير حصن "فوردو" صعبا على إسرائيل دون دعم أمريكي، إذ لا يمتلك جيش الاحتلال الإسرائيلي قذائف مثل "جي بي يو 57" أو المنصات الجوية اللازمة لحملها مثل القاذفات الشبحية الامريكية "بي 2 سبيريت" التي يتمركز عدد منها في قاعدة "دييجو جارسيا" في المحيط الهندي.

ويركّز جيش الاحتلال الإسرائيلي على "فوردو" بشكل خاص، إذ يُعدها مراقبون رمزا لقدرة إيران النووية المتقدمة، الأمر الذي يجعلها هدفا رئيسيا لأي هجوم عسكري إسرائيلي أمريكي محتمل.

فوردو.. مخاطر التلوث الإشعاعي!

في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية بقصف منشأة "فوردو" الإيرانية، تتزايد المخاوف الدولية من أن يؤدي أي هجوم محتمل يستهدفها إلى حدوث تلوث أو تسرب إشعاعي نووي، لكن مدير مؤسسة "راديانت إنرجي (الطاقة المشعة)" مارك نيلسون، يؤكد أن المواد النووية داخل المنشأة تعتبر منخفضة الإشعاع نسبيا، ما يجعل احتمالات حدوث كارثة بيئية أمرًا ضعيفًا.

لكن نيلسون، يحذّر في الوقت نفسه من أن تحلل غاز اليورانيوم عند تفجيره وتحوّله إلى حمض "الهيدروفلوريك"، وهو مادة سامة قد تسبب حروقا شديدة أو أزمة تنفسية وقلبية مميتة إذا تم استنشاقها أو لُمست دون وقاية.

إلى جانب ذلك، يشير نيلسون إلى أن احتمال تسرب إشعاع نووي للمياه الجوفية في الموقع يظل ضعيفا، بيد أنه مستوى الإشعاع في هذه إحالة سيكون قابلا للرصد وليس التسبب في أضرار مباشرة.

"تابوت خرساني"

ينوّه القائد السابق في وحدة الدفاع الكيميائي والنووي بالجيش البريطاني، إلى أن قصف "فوردو" بقنبلة "جي بي يو 57" الأمريكية قد يؤدي إلى دفنها بالكامل أسفل أنقاض الجبل، مشبّها تأثير ذلك بـ"التابوت الخرساني" الذي شُيّد فوق مفاعل تشيرنوبيل عقب كارثة عام 1986، لكن بسمك أكبر قد يصل إلى 60 مترا.

في الوقت نفسه، يرى المتخصصون وفق "إن بي سي"، أن التهديد الأكبر في سيناريو قصف المنشأة النووية الإيرانية، يكمن في القنبلة الأمريكية نفسها إذ إنها من ستسبب قوة تدميرية هائلة قد تؤدي إلى مقتل مئات الأشخاص ما لم تُستخدم بدقة مطلقة. يقول مدير مؤسسة "راديانت إنرجي" "الاقتراب من موقع (فوردو) بعد التفجير المحتمل دون ارتداء معدات واقية سيكون مميتا.. لكن على الرغم من ذلك يبقى الخطر محليا وليس إقليميا".

وبينما لا يزال من غير الواضح، ما إذا كانت الإدارة الأمريكية اتخذت قرارا نهائيا بشأن تنفيذ الهجوم على منشأة "فوردو" النووية الإيرانية من عدمه، يبقى السؤال حول ما إذا كان استهدافها بوابة لصراع أوسع في منطقة الشرق الأوسط.

لكن، المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" ليون بانيتا، أكد أن الولايات المتحدة بلا شك ستتورط في حرب إقليمية في حال هاجمت إيران.

بانيتا الذي شغل سابقا منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن إيران سترد بكل تأكيد على أي هجوم يستهدفها، ما يعني انخراط أمريكا في حرب مباشرة معها.