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مصر تطالب بوقف التصعيد بين إسرائيل وإيران

05:24 م الجمعة 20 يونيو 2025

الدكتور بدر عبد العاطي

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

تلقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة 20 يونيو اتصالاً هاتفياً من السيد "ديفيد لامى" وزير خارجية المملكة المتحدة، وذلك في إطار الاتصالات المكثفة لبحث التطورات المتلاحقة فى الشرق الأوسط وسبل وقف التصعيد العسكرى بين اسرائيل وايران.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، واستعرض عبد العاطى موقف مصر المطالب بوقف التصعيد ووقف إطلاق النار واستئناف المسار الدبلوماسي للتوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، وذلك لتجنب تأجيج الأوضاع فى المنطقة، منوهاً إلى الأهمية البالغة لمواصلة جهود الدول الأوروبية في هذا الإطار وتضافر الجهود الدولية لاحتواء الأزمة وتجنب توسيع رقعة الصراع.

وتم الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والتشاور والعمل بشكل مشترك لوقف التصعيد فى المنطقة واستغلال المسارات الدبلوماسية المتاحة لتحقيق التهدئة.

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إيران وإسرائيل وقف التصعيد الدكتور بدر عبد العاطى
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