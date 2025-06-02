ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على مخيم جباليا إلى 16 شهيدًا

دير البلح - (د ب أ)

ارتفعت حصيلة هجوم إسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، إلى 16 شهيدًا وإصابة العديد، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وسقط قتلى أيضا في مناطق أخرى من قطاع غزة، من بينهم العديد من النساء والأطفال، وفقا لتقرير الوكالة.

وأكد مسؤولون في مستشفى الشفاء والمستشفى الأهلي، حصيلة الغارة التي استهدفت مخيم جباليا للاجئين شمالي غزة، حيث قالوا إن هناك بين القتلى خمس نساء وسبعة أطفال.

أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" استهدفا مسلحين "في مركز قيادة وسيطرة" تابع لحماس في دير البلح بوسط قطاع غزة.

وقال المتحدث إن المركز كان يستخدم من قبل تلك العناصر لـ"تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين وقوات الجيش الإسرائيلي"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إنها تستهدف المسلحين فقط وتحاول تجنب إيذاء المدنيين. وتلقي باللوم على حماس في مقتل المدنيين، لأن الحركة متمركزة في مناطق مأهولة بالسكان.

يشار إلى أن الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 54 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة، التي لم تحدد عدد القتلى بين المدنيين وبين المسلحين.

وأدى الهجوم إلى تدمير مساحات شاسعة من غزة وتشريد نحو 90% من سكانها.

وأعلنت حماس أنها لن تطلق سراح الأسرى المتبقين إلا مقابل الإفراج عن المزيد من الأسرى الفلسطينيين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية.