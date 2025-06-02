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دبلوماسي إيراني: طهران تجهز ردًا سلبيًا على الاقتراح النووي الأمريكي

02:35 م الإثنين 02 يونيو 2025

إيران والولايات المتحدة

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وكالات

قال دبلوماسي إيراني كبير لوكالة "رويترز"، إن إيران تجهز ردًا سلبيًا على الاقتراح النووي الأمريكي، مشيرًا إلى أن رد طهران قد يعتبر رفضًا للعرض الأمريكي، الذي وصفه بأنه "متحيز تمامًا".

وقبل قليل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية، إسماعيل بقائي، إن أي نص يتضمن "مطالب متطرفة ومرتفعة السقف ويتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الإيراني" لن يحظى بالتأكيد برد إيجابي من جانب إيران.

ونقلت وكالة (إرنا) الإيرانية للأنباء، اليوم الاثنين عن بقائي قوله في مؤتمره الصحفي لهذا الأسبوع، إن "خطوط إيران الحمراء ستكون أساس الرد على المقترح الأمريكي".

وتسلمت إيران، أول أمس السبت، اقتراح من الجانب الأمريكي بشأن البرنامج النووي، وفق ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

ووصل وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، السبت طهران في زيارة قصيرة، لنقل الاقتراح من الجانب الأمريكي.

وأكد عراقجي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إيران ستقوم "وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، بتقديم الرد المناسب على المقترح الأمريكي.

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