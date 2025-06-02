وكالات

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية تمثل "رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد مؤشرًا على دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات له اليوم الإثنين، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص، بل ستعمل على تيسير نشاطه وتهيئة البيئة المناسبة لجذب رؤوس الأموال.

كما كشف الوزير عن توجه لتحويل سوق دمشق للأوراق المالية إلى شركة خاصة، بما يواكب التطورات الرقمية، ويؤهل السوق لتكون "مركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد السوري"، على حد تعبيره.

وأكد في ختام تصريحاته أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستفادة من هذه المرحلة التي وصفها بـ"الفرصة الذهبية لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر انفتاحًا وكفاءة".