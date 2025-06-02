إعلان

وزير المالية السوري: إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية رسالة بانطلاق الاقتصاد

10:30 ص الإثنين 02 يونيو 2025

وزير المالية السوري محمد يسر برنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية تمثل "رسالة واضحة بأن الاقتصاد السوري بدأ في التحرك"، مؤكدًا أن هذه الخطوة تُعد مؤشرًا على دخول البلاد مرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات له اليوم الإثنين، أن الرؤية الاقتصادية للحكومة ترتكز على مبادئ العدالة والإنصاف، وتعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، ومكافحة الفقر، وخلق فرص عمل مستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تزاحم القطاع الخاص، بل ستعمل على تيسير نشاطه وتهيئة البيئة المناسبة لجذب رؤوس الأموال.

كما كشف الوزير عن توجه لتحويل سوق دمشق للأوراق المالية إلى شركة خاصة، بما يواكب التطورات الرقمية، ويؤهل السوق لتكون "مركزًا حقيقيًا لتطوير الاقتصاد السوري"، على حد تعبيره.

وأكد في ختام تصريحاته أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا المستثمرين المحليين والأجانب إلى الاستفادة من هذه المرحلة التي وصفها بـ"الفرصة الذهبية لإعادة بناء الاقتصاد السوري على أسس أكثر انفتاحًا وكفاءة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محمد يسر برنية وزير المالية السوري سوق دمشق للأوراق المالية الاقتصاد السوري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إنجاز تاريخي.. الرئيس السيسي يهنئ بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيا
* بيراميدز يتوج بنجمة دوري أبطال إفريقيا الأولى ( تغطية خاصة)
سر انهيار إمبراطورية نوال الدجوي.. مجدي الجلاد يوضح الأسباب الحقيقية