دونالد ترامب: الاقتصاد الأمريكي سينهار في حال إلغاء الرسوم الجمركية



وكالات

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من انهيار الاقتصاد الأمريكي في حال قررت المحكمة إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها على الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.

وكتب ترامب على موقع "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "إذا أصدرت المحاكم بشكل أو بآخر قرارا ضدنا بشأن الرسوم، ما لا يعتبر متوقعا، فإن ذلك سيسمح للدول الأخرى بأن تتخذ بلادنا كرهينة مع رسومها المضادة لأمريكا والتي ستستخدمها ضدنا".

وأضاف أن "ذلك سيعني انهيار اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت محكمة التجارة الخارجية الأمريكية قد أصدرت الأربعاء الماضي قرارا بتجميد معظم الرسوم التي فرضها ترامب على الدول الأخرى، معتبرة أن فرضها لم يكن ضمن الصلاحيات التي تمنحه التشريعات الأمريكية.

وقدمت الإدارة الأمريكية طعنا بقرار المحكمة يوم الخميس، لكن محكمة الاستئناف قد تلغي الرسوم من جديد في يونيو المقبل.