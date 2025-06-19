السعودية تعدم صحفي بتهمة الضلوع في أنشطة إرهابية

(وكالات)

كشفت وزارة الداخلية السعودية، عن تنفيذ حكم الإعدام تعزيرًا بحق المواطن تركي بن عبد العزيز بن صالح الجاسر، بعد إدانته بارتكاب ما وُصف بجرائم ذات طابع إرهابي تمس أمن الدولة.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فإن الجاسر وهو صحفي أُدين بارتكاب "جريمة الخيانة العظمى"، حيث ثبت تورطه في التخابر مع جهات خارجية، والتآمر ضد أمن المملكة، إلى جانب تلقيه أموالًا من جهات أجنبية لتمويل أنشطة تهدد الأمن الوطني.

وأضاف البيان أن المتهم تورط أيضًا في ممارسات من شأنها تعريض الأمن الداخلي والوحدة الوطنية للخطر، والمساهمة في زعزعة استقرار المجتمع والدولة.

وأكدت وزارة الداخلية أن تنفيذ حكم القتل تم وفقًا للإجراءات القضائية المعتمدة، وبعد ثبوت التهم الموجهة إليه شرعًا، موضحة أن الحكم يندرج ضمن الجهود الرامية إلى "حماية أمن البلاد والحفاظ على استقرارها".