إسرائيل: قصفنا مفاعل آراك ومواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز

(وكالات)

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن قوات جيش الاحتلال نفذت ضربات جوية استهدفت مواقع نووية إيرانية خلال الليلة الماضية، في إطار عملية عسكرية متواصلة تهدف إلى "إزالة التهديد الإيراني" بحسب تعبيره.

وأوضح المتحدث أن الهجمات شملت مفاعل آراك، بالإضافة إلى مواقع نووية في بوشهر وأصفهان ونطنز، مؤكدًا أن الجيش "يواصل استهداف منشآت إيرانية أخرى".

وأضاف أن إسرائيل ملتزمة بضرب البرنامجين النووي والصاروخي الإيراني، مشيرًا إلى أن "النظام الإيراني لا يزال قادرًا على إطلاق الصواريخ على إسرائيل"، رغم الضربات التي وُجهت له.

وأكد المتحدث أن لدى الجيش الإسرائيلي "خططًا متدرجة" لاستهداف إيران، في إشارة إلى احتمالية استمرار العمليات وتوسعها خلال الفترة المقبلة.