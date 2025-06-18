ماذا يوجد في مجموعة حاملة الطائرات التابعة للبحرية الأمريكية؟

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في خطوة عسكرية لافتة تعكس تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط، غادرت مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" مياه جنوب شرق آسيا يوم الاثنين، متوجهة نحو المنطقة للانضمام إلى مجموعة "يو إس إس كارل فينسون"، التي كانت قد تمركزت هناك في إطار عملية انتشار امتدت لنحو 7 أشهر.

وصف بعض المسؤولين الأمريكيين هذه الخطوة بأنها تعزيز "وضع دفاعي' في المنطقة، وقد صرح وزير الدفاع بيت هيجسيث عبر منصة X قائلًا: 'حماية القوات الأمريكية هي أولويتنا القصوى، وهذه الانتشارات تهدف إلى تعزيز وضعنا الدفاعي في المنطقة".

ما يمكن لمجموعة حاملة الطائرات الأمريكية أن تقدمه:

كلا الحاملتين نيميتز وفينسون من فئة نيميتز، وتعملان بمفاعلين نوويين، بطول يقارب 1100 قدم وإزاحة تقارب 100 ألف طن، تُعدّان من أكبر السفن الحربية في العالم، وتتسعان لطاقم يزيد عدده عن 5000 شخص.

يمكنها حمل أكثر من 60 طائرة بما في ذلك طائرات الشبح المقاتلة F-35 (على متن فينسون فقط)، وطائرات F/A-18 المقاتلة، وطائرات الحرب الإلكترونية EA-18، وطائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جواً E-2، والمروحيات.

تنضم إلى حاملة الطائرات في مجموعة الضربة مدمرات الصواريخ الموجهة و/أو طرادات الصواريخ الموجهة، وهي المسؤولة عن الدفاع الجوي للمجموعة والحرب ضد الغواصات.

كما أن المدمرات والطرادات مسلحة بصواريخ توماهوك كروز لضرب أهداف على بعد مئات الأميال من مجموعة حاملة الطائرات.

غالبًا ما تعمل الغواصة الهجومية السريعة، التي يمكنها أيضًا إطلاق صواريخ توماهوك كروز، مع مجموعة هجومية، لكن البحرية الأمريكية نادرًا ما تكشف عن تحركات غواصاتها ومواقعها المحددة.