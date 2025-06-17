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جيش الاحتلال يهاجم منصات إطلاق صواريخ استهدفت إسرائيل

05:44 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

جيش الاحتلال يهاجم منصات إطلاق

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وكالات

قالت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم الآن منصات الإطلاق التي أطلقت الصواريخ باتجاه إسرائيل داخل إيران.

وذكرت هيئة البث العبرية، أن أقل من 10 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

ونقلت القناة 12 العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي، قوله إن 8 صواريخ إيرانية أطلقت تجاه إسرائيل في الدفعة الحالية.

وأفادت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، بأن غالبية الصواريخ التي أطلقت من إيران تم اعتراضها بنجاح.

وأوضح مسؤول إسرائيلي، أن بطاريات ثاد الدفاعية الأمريكية شاركت في عملية الاعتراض الأخيرة للصواريخ الإيرانية.

وأكد الإسعاف الإسرائيلي "نجمة داود" إصابة 4 مستوطنين في الهجوم الصاروخي الأخير أثناء توجههم إلى المناطق المحمية.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل ودفاعاته الجوية تعمل على اعتراض التهديد.

وطالب جيش الاحتلال الإسرائيلي، المستوطنين بالتوجه إلى المناطق المحمية فورا.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار وسط وجنوب إسرائيل.

‏وأشارت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن قرابة 10 صواريخ اطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

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