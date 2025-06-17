إعلان

عبر البحر.. إسرائيليون يهربون سرا إلى قبرص خشية التصعيد مع إيران

12:34 م الثلاثاء 17 يونيو 2025

إسرائيليون يهربون سرا إلى قبرص

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه يوجد موجة هروب لمئات الإسرائيليين والأجانب من الموانئ الإسرائيلية إلى قبرص، باستخدام يخوت خاصة يديرها مدنيون، في محاولة لتجنب القصف الصاروخي الإيراني المستمر.

وأفادت الصحيفة، في تقرير نشرته، بأن مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا "فيسبوك"، تنسق عمليات مغادرة عبر البحر، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ بداية الحرب، ونقل عشرات الطائرات المدنية إلى الخارج سرًا.

وقالت الصحيفة العبرية، إن كثير من الفارين اللذين القت بهم في مرسى مدينة هرتسليا على ساحل البحر المتوسط، رفضوا التصريح علنًا عن هويتهم وعن أسباب مغادرتهم بسبب حساسية الموقف، مكتفين بالقول إنهم "ليسوا مقيمين دائمين" أو أنهم "يريدون الانضمام إلى عائلاتهم في الخارج". في المقابل، أقرّ بعضهم بأن الصواريخ الإيرانية هي السبب الرئيسي وراء مغادرتهم.

ولا تقتصر عمليات المغادرة على هرتسليا، إذ يُسجَّل نشاط مشابه في مراسي حيفا شمال إسرائيل وعسقلان جنوبها، حيث ينظم أصحاب يخوت صغيرة رحلات تنقل ما بين 6 و10 أشخاص في كل مرة، مقابل آلاف الدولارات.

وبحسب التقرير، فإن تزايد الطلب دفع العديد من أصحاب القوارب إلى عرض خدماتهم في ظل غياب أي تنظيم رسمي أو رقابة واضحة، وسط حالة من القلق العام من توسع رقعة التصعيد.

وتأتي موجة الهروب هذه بعد هجوم واسع شنّته إسرائيل الجمعة الماضية على إيران، استهدف منشآت نووية ومراكز عسكرية إيرانية.

وردًا على ذلك، أطلقت إيران هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة داخل إسرائيل، وسقوط 24 قتيلاً و592 مصابًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هروب اسرائليين الي قبرص إسرائيل إيران الموانئ الإسرائيلية القصف الصاروخي الإيراني الحرب الإسرائيلية على إيران الرد الإيراني إيران وإسرائيل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

رغم وقف إمدادات إسرائيل.. كيف تغلبت مصر على نقص الغاز وصدرت للأردن؟